Raydan Food Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raydan Food Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,20 SAR gegenüber -1,450 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raydan Food Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 83,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 24,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at