|
13.08.2026 06:31:29
Raydan Food Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Raydan Food Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,20 SAR gegenüber -1,450 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raydan Food Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 83,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 24,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!