Rayitek Hi-Tech Film Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rayitek Hi-Tech Film Company ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rayitek Hi-Tech Film Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,9 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at