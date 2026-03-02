|
Rayitek Hi-Tech Film Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rayitek Hi-Tech Film Company hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 104,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rayitek Hi-Tech Film Company 99,9 Millionen CNY umgesetzt.
Rayitek Hi-Tech Film Company vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,490 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Jahresumsatz wurde auf 386,73 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 337,54 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
