Rayitek Hi-Tech Film Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rayitek Hi-Tech Film Company hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 104,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rayitek Hi-Tech Film Company 99,9 Millionen CNY umgesetzt.

Rayitek Hi-Tech Film Company vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,490 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 386,73 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 337,54 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at