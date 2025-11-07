Raymed Labs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raymed Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at