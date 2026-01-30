Raymond James Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Raymond James Financial hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Raymond James Financial im vergangenen Quartal 4,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raymond James Financial 3,98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at