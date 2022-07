Raymond James Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raymond James Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,00 Prozent auf 2,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,65 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at