Raymond James Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raymond James Financial präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Raymond James Financial im vergangenen Quartal 4,36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raymond James Financial 3,90 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at