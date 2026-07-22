Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
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22.07.2026 23:03:22
Raymond James Financial, Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Raymond James Financial, Inc. (RJF) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $595 million, or $3.01 per share. This compares with $435 million, or $2.12 per share, last year.
Excluding items, Raymond James Financial, Inc. reported adjusted earnings of $620 million or $3.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.6% to $3.928 billion from $3.398 billion last year.
Raymond James Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $595 Mln. vs. $435 Mln. last year. -EPS: $3.01 vs. $2.12 last year. -Revenue: $3.928 Bln vs. $3.398 Bln last year.
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