Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
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28.10.2026 22:03:23
Raymond James Financial, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Raymond James Financial, Inc. (RJF) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $666 million, or $3.40 per share. This compares with $603 million, or $2.95 per share, last year.
Excluding items, Raymond James Financial, Inc. reported adjusted earnings of $703 million or $3.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $4.269 billion from $3.727 billion last year.
Raymond James Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $666 Mln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $2.95 last year. -Revenue: $4.269 Bln vs. $3.727 Bln last year.
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