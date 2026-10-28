Raymond James Financial Aktie

Raymond James Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 22:03:23

Raymond James Financial, Inc. Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - Raymond James Financial, Inc. (RJF) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $666 million, or $3.40 per share. This compares with $603 million, or $2.95 per share, last year.

Excluding items, Raymond James Financial, Inc. reported adjusted earnings of $703 million or $3.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $4.269 billion from $3.727 billion last year.

Raymond James Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $666 Mln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $2.95 last year. -Revenue: $4.269 Bln vs. $3.727 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Raymond James Financial Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Raymond James Financial Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raymond James Financial Inc. 142,85 -0,28% Raymond James Financial Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen