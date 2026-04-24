Raymond James Financial legte Quartalsergebnis vor

Raymond James Financial präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Raymond James Financial 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Raymond James Financial mit einem Umsatz von insgesamt 4,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at