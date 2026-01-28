Raymond Lifestyle: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Raymond Lifestyle hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,53 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,54 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,49 Milliarden INR ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 12,30 INR je Aktie sowie einen Umsatz 18,76 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at