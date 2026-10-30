Raymond Lifestyle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raymond Lifestyle lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,08 INR gegenüber 12,34 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,75 Milliarden INR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raymond Lifestyle 18,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at