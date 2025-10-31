Raymond Lifestyle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raymond Lifestyle lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 12,34 INR. Im letzten Jahr hatte Raymond Lifestyle einen Gewinn von 6,92 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 18,32 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,08 Milliarden INR umgesetzt.

