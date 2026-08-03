Raymond Lifestyle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raymond Lifestyle hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raymond Lifestyle -3,250 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent auf 15,16 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at