|
03.08.2026 06:31:29
Raymond Lifestyle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Raymond Lifestyle hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raymond Lifestyle -3,250 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent auf 15,16 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!