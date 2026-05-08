Raymond Lifestyle: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raymond Lifestyle hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Raymond Lifestyle vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,55 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,76 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 7,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,00 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 68,88 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 61,48 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 38,80 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 66,93 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at