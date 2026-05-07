Raymond präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raymond hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 802,31 INR beziffert, während im Vorjahr 1147,00 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Raymond in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,12 Milliarden INR im Vergleich zu 19,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at