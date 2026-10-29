Raymond Realty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raymond Realty lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,97 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,04 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,57 Milliarden INR – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raymond Realty 7,06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at