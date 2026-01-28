Raymond stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Raymond hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,59 Prozent auf 5,57 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

