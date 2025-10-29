Raymond: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Raymond lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,02 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,28 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

