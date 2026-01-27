RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
|
27.01.2026 08:45:10
Rayner urges government to stand firm over £250 ground rents cap
Keir Starmer says move is ‘good news for homeowners’ in TikTok video announcing changeGround rents are to be capped at £250 a year for leaseholders in England and Wales, Keir Starmer has announced, as his government unveiled proposals to ban leaseholds for new flats.New leasehold flats will be banned and existing leaseholders will get the right to switch to commonhold in an attempt to give homeowners greater control over their properties, under proposals to be put out to consultation. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
