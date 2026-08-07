Rayonier Advanced Materials hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rayonier Advanced Materials lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 376,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 340,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at