Rayonier Advanced Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rayonier Advanced Materials hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Rayonier Advanced Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 422,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,330 USD. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

