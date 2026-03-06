|
06.03.2026 06:31:28
Rayonier Advanced Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rayonier Advanced Materials hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Rayonier Advanced Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 422,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,330 USD. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.