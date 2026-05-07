Rayonier Advanced Materials: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rayonier Advanced Materials hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.

Rayonier Advanced Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at