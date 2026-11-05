Rayonier Advanced Materials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rayonier Advanced Materials lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rayonier Advanced Materials ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 383,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at