Rayonier gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rayonier hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 177,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rayonier 195,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at