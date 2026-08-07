Rayonier gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rayonier hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Rayonier hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,63 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 396,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 272,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at