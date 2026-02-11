Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
|
11.02.2026 22:26:59
Rayonier Inc. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - Rayonier Inc. (RYN) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $25.9 million, or $0.16 per share. This compares with $327.1 million, or $2.15 per share, last year.
Excluding items, Rayonier Inc. reported adjusted earnings of $32.1 million or $0.20 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 81.9% to $117.5 million from $650.5 million last year.
Rayonier Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.9 Mln. vs. $327.1 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $2.15 last year. -Revenue: $117.5 Mln vs. $650.5 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rayonier Inc REIT
|
10.02.26
|Ausblick: Rayonier legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Rayonier stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Rayonier veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Rayonier stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rayonier Inc REIT
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rayonier Inc REIT
|19,80
|4,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.