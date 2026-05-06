Rayonier Aktie

WKN: 889684 / ISIN: US7549071030

06.05.2026 23:27:25

Rayonier Q1 Loss Widens On Merger Costs Despite Revenue Surge

(RTTNews) - Rayonier Inc. (RYN) on Wednesday reported a wider first-quarter loss from last year, as merger-related costs tied to its PotlatchDeltic acquisition offset sharply higher revenue growth.

Net loss attributable to Rayonier totaled $12.40 million, or $0.05 per share, compared with a net loss of $3.40 million, or $0.02 per share, in the year-ago quarter.

Pro forma net income was $17.40 million, or $0.07 per share, compared with a pro forma net loss of $2.70 million, or $0.02 per share, a year ago.

The quarter included $69.50 million in merger-related costs and a $0.90 million inventory purchase price adjustment, partially offset by a $40.30 million tax benefit from the release of a valuation allowance.

Revenue surged to $276.80 million from $82.90 million last year.

