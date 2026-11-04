RaySearch Laboratories (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RaySearch Laboratories (B) hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,90 SEK gegenüber 2,09 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat RaySearch Laboratories (B) mit einem Umsatz von insgesamt 394,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at