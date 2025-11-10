RaySearch Laboratories (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RaySearch Laboratories (B) lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 2,09 SEK. Im letzten Jahr hatte RaySearch Laboratories (B) einen Gewinn von 1,32 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 332,3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at