Raytheon Awarded $729 Mln In Contracts From U.S. Army, Qatar, Jordan

(RTTNews) - Raytheon, an RTX (RTX) business, was awarded $729 million to deliver critical components of the LIDS counter-drone system to the U.S. Army, Qatar and Jordan. LIDS - or the Low, slow, small, unmanned aircraft Integrated Defeat System - incorporates Raytheon's Ku-band Radio Frequency Sensor and the Coyote effector. The contract includes a mix of fixed-site and mobile configurations for LIDS.

Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon, said: "To stay ahead of rapidly evolving drone threats, Raytheon is accelerating production of the Coyote family of effectors."

In pre-market trading on NYSE, RTX shares are down 0.09 percent to $186.50.