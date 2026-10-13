Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
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13.10.2026 14:20:39
Raytheon Awarded $729 Mln In Contracts From U.S. Army, Qatar, Jordan
(RTTNews) - Raytheon, an RTX (RTX) business, was awarded $729 million to deliver critical components of the LIDS counter-drone system to the U.S. Army, Qatar and Jordan. LIDS - or the Low, slow, small, unmanned aircraft Integrated Defeat System - incorporates Raytheon's Ku-band Radio Frequency Sensor and the Coyote effector. The contract includes a mix of fixed-site and mobile configurations for LIDS.
Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon, said: "To stay ahead of rapidly evolving drone threats, Raytheon is accelerating production of the Coyote family of effectors."
In pre-market trading on NYSE, RTX shares are down 0.09 percent to $186.50.
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