Raytheon Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Raytheon Technologies hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Raytheon Technologies 22,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at