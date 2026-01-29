29.01.2026 06:31:29

Raytheon Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raytheon Technologies hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 24,24 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,62 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,96 USD. Im Vorjahr hatte Raytheon Technologies 3,55 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,74 Prozent auf 88,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 80,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

