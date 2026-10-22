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22.10.2026 06:31:29
Raytheon Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Raytheon Technologies lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte Raytheon Technologies 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Raytheon Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 22,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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