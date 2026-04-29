Raytron Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Raytron Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden CNY – ein Plus von 72,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raytron Technology A 1,12 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at