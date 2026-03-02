|
02.03.2026 06:31:29
Raytron Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Raytron Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,91 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,24 Milliarden CNY ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,45 CNY gegenüber 1,28 CNY im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 6,32 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,27 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 CNY sowie einen Umsatz von 5,50 Milliarden CNY belaufen.
