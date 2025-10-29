Raytron Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Raytron Technology A hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 CNY gegenüber 0,590 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,650 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,44 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at