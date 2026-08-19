Raytron Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Raytron Technology A hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,41 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at