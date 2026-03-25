Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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25.03.2026 22:33:00
Razer Releases New Blade 16 Gaming Laptop With Intel Panther Lake, Brighter OLED
This 16-inch gaming powerhouse has an Intel Core Ultra 9 386H processor and up to RTX 5090 graphics but doesn't come cheap.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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