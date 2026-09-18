|
18.09.2026 06:31:29
Razvitie industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Razvitie industry hat am 16.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen EUR gegenüber 1,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!