Razvitie industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Razvitie industry hat am 16.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,28 Prozent zurück. Hier wurden 1,0 Millionen EUR gegenüber 1,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at