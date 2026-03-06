Razvitie industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Razvitie industry hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,130 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,240 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 EUR je Aktie generiert.

Razvitie industry hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,37 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at