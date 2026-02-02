|
Razzia bei mutmaßlichem Beschaffungs-Netzwerk für Russland
KARLSRUHE/LÜBECK (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche Mitglieder eines Beschaffungs-Netzwerks für die russische Industrie festnehmen lassen. Sie sollen unter anderem über eine Scheinfirma Güter besorgt und nach Russland exportiert haben, um Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union zu umgehen. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt./jml/DP/mis
