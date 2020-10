Razzia beim DFB wegen möglicher "schwerer Steuerhinterziehung"

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Verdachts der "schweren Steuerhinterziehung" hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie die Privatwohnungen ehemaliger und aktueller DFB-Verantwortlicher in fünf Bundesländern durchsuchen lassen. An der Aktion waren rund 200 Beamte der Steuerfahndung, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Konkret geht es um den Verdacht, dass sechs Personen Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußballnationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015 bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt haben könnten. Der DFB sei dadurch einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entgangen.

Durchsucht wurden Objekte in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Rheinland-Pfalz.

October 07, 2020 03:36 ET (07:36 GMT)