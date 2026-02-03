RBA Aktie
ISIN: ZAE000104154
|
03.02.2026 08:14:20
RBA interest rates decision: Reserve Bank increases cash rate to 3.85% in blow to mortgage holders
Shortest rate-cutting cycle in the RBA’s modern history ends after unexpected jump in inflation Follow our Australia news live blog for latest updatesGet our breaking news email, free app or daily news podcastThe Reserve Bank has hiked rates for the first time in more than two years, and signalled there could be more to come, with mortgage holders to bear the brunt of dealing with a sharp and unexpected jump in inflation.The RBA monetary policy board announced on Tuesday at the end of its two-day meeting that the cash rate target would lift to 3.85%, from 3.6%, raising borrowing costs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Nachrichten zu RBA Holding Ltd.
Analysen zu RBA Holding Ltd.
