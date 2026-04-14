Confidence Aktie

Confidence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

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14.04.2026 06:18:05

RBA says inflation is too high as confidence readings slump

In Australia, fuel prices have surged to record highs, prompting the government to announce a cut to a tax on fuel to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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