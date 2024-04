RBB Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RBB Bancorp präsentierte in der am 23.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,430 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,52 Prozent zurück. Hier wurden 28,3 Millionen USD gegenüber 36,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at