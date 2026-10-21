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21.10.2026 06:31:29
RBB Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
RBB Bancorp veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,13 Prozent auf 64,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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