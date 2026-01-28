RBB Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RBB Bancorp veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RBB Bancorp ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 60,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,3 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat RBB Bancorp im vergangenen Geschäftsjahr 238,00 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RBB Bancorp 232,00 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at