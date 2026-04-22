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22.04.2026 06:31:29
RBB Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
RBB Bancorp hat am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RBB Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 54,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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