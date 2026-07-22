RBB Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RBB Bancorp hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

RBB Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 60,2 Millionen USD, gegenüber 62,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at